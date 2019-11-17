إلهام شاهين تكشف عن موقفا ندمت عليه تجاه هيثم أحمد زكي

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - كشفت إلهام شاهين في تصريحات صحفية لها عن حزنها الشديد بوفاة الفنان الشاب ” هيثم أحمد زكي ” والذي جاء رحيله كصدمة للجميع وخاصة الوسط الفني المصري .
ووصفت إلهام شاهين هذا الأمر بالموجع لوفاته ولم يكن أحدا بجانبه حينها لمساعدته أو الذهاب به إلى المستشفى عند شعوره بالتعب .
وقالت إلهام شاهين : ” عندما سألت أحد الأطباء المقربين لى قال لى إنها أعراض ذبحة ولا يجوز معه حقن مسكنة لأنها تتسبب فى مضاعفات وتدهور الحالة سريعا وكان من الضرورى الذهاب الى المستشفى ” .
وتحدثت إلهام شاهين حول شعورها بالندم تجاه هيثم زكي بسبب موقف تعرضا له بعد آخر موقف جمع بينهما عندما تواصلت معه أثناء تصوير فيلم ” يوم للستات ” وعرض عليه تقديم دور أحد الشباب في الفيلم ولكن انقطعت الاتصالات بينهما فعندما حان موعد التصوير اتصلت به ولكنه لم يرد فكان عليها البدء في العمل فقامت باستبداله بممثل آخر .
وعلقت الفنانة على ذلك قائلة : ” ضميري بيأنبني ناحيته أوي .. يمكن لو كنت دورت عليه أو انتظرت شوية لحد ما ألاقيه لأن كان عاجبه الدور وكنت أتمنى يشاركني في الفيلم ” .
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