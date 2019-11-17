وزير سابق يعتذر عن تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - أعلن وزير المالية اللبناني السابق ” محمد الصفدي ” صباح اليوم الأحد عن اعتذاره وانسحابه من رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة .

ووفقا لقناة ” LBC ” اللبنانية أن محمد الصفدي دعا إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع .. كما إنه أبدى دعمه وتأييده لترشيح ” سعد الحريري ” لرئاسة الحكومة المقبلة .

فقال الصفدي في بيان له : ” بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة العتيدة مؤكدا دعمه الكامل والمطلق وواضعا فريق عمله في تصرفي .. كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن أقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين وكان آخرها الليلة مع الرئيس الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة خصوصا وأن لبنان يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة ” .

وتابع : ” يأتي بياني ردا على الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح اسمي للتكليف وعلى رأسهم الرئيس الحريري للقول إن بعد ثلاثين يوما على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة ان الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية .. إنني أشكر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكل من اقترح اسمي لتشكيل الحكومة العتيدة إلا انني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكنها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع ” .

واختتم محمد الصفدي بيانه قائلا : ” وعليه أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد .. حمى الله لبنان والشعب اللبناني وشبابه ” .

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وذكرت وسائل إعلام مقربة من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أن هناك توافقا بين تيار المستقبل وحزب الله على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة والذي ظهر إسمه كمرشح يوم الجمعة الماضية .

يذكر أن الوزير السابق محمد الصفدي كان قد تولى منصب وزير المالية في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 في حكومة نجيب ميقاتي .. كما شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة وتولى المنصب مرة أخرى في الحكومة التي قادها الحريري والتي تولت المسؤولية في عام 2009 .

وكان سعد الحريري قد تقدم باستقالته في 29 أكتوبر الماضي على إثر الاحتجاجات التي تشهدها لبنان والتي انطلقت في 17 أكتوبر اعتراضا على إغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و 1990 والفساد المنتشر في البلاد .