كيم كاردشيان تتألق برفقة شقيقتيها كلوي وكورتني في كواليس حفل People's Choice.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيها مع أخواتها كلوي وكورتني، حيث تألق الثلاثي معا من خلال ارتدائهن أزياء سهرة مختلفة كل على طريقتها الخاصة.

وتأتى تلك الصورة التى نشرتها كيم مؤخراً من آخر ظهور لها قبل أيام حين حضرت حفل توزيع جوائز People’s Choice وخطفت الأنظار عبر ارتدائها فستانا مميزا، إلا أنها فضلت نشر صورتها مع أخواتها اللاتي حضرت معها تلك المناسبة اليوم.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، قد تعرضت لسرقة ألماساتها خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، منذ عامين تقريبا في أسبوع الموضة هناك.

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قررت كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عاما، الاستعانة بثلاثة حراس خاصين، خلال إجراءها لجلسة تصوير ظهرت بها بمجموعة كبيرة من المجوهرات بقيمة 30 مليون دولار.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت، لقطات من جلسة التصوير التي ظهرت بها كيم برفقة شقيقاتها كلوي وكورتني، والتي كانت في الأصل للترويج لعطر جديد تابع لماركة مستحضرات التجميل الخاصة بكيم، KKW.

ويعمل الشقيقات كاردشيان بجدية في الترويج للمنتجات التي تحمل أسمائهن، من مستحضرات التجميل، والملابس وغيرها من الماركات التي أطلقنها مستغلين في ذلك شهرتهن العالمية على منصات التواصل.