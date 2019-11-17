شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إليسا بإطلالة جذابة فى حفلها لدعم لمرضى السرطان بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة إليسا، حفلا غنائيا أمس السبت فى دبى، لصالح مركز السرطان الخيرى للأطفال، وظهرت إليسا باطلالة جذابة خلال الحفل حيث أرتدت فستان أسود قصير.

وتداول محبو إليسا مقطع فيديو لها وهى ترقص برشاقة على خشبة المسرح على أغنيتها عيشالك.

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كما نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت فيها مع صديقها المصور وديع النجار الذى حرص على دعمها فى حفلها أمس بدبى وقد علقت على الصورة: "الصداقة الحقيقية لا تتلاشى يا صديقى".

يذكر أن آخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.