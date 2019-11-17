شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فريق عمل "2 طلعت حرب" فى أول يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع وفريق فيلم "2 طلعت حرب"، للمخرج مجدى أحمد على التصوير أمس السبت فى احدى الديكورات بمنطقة وسط البلد، وجمعت المشاهد الأولى الفنان أحمد وفيق وآخرين.





الصورة الأولى من كواليس أول يوم تصوير جمعت فريق العمل مع المخرج مجدى أحمد على.

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تدور معظم أحداث الفيلم في ديكور ثابت داخل إحدى الشقق في العمارة "رقم 2" بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، وتدورفي ستينات القرن الماضي، ويستعرض أبرزالقضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

وكان آخر أعمال المخرج مجدى أحمد على فيلم "مولانا"، للنجم عمرو سعد، وشارك فى بطولته كل من درة وفرح يوسف ومحمد سليمان، وأحمد مجدى وأخرون وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف وتناول الفيلم قصة أحد الدعاة الجدد، والعمل مأخوذ عن رواية مولانا للكاتب ابراهيم عيسى.