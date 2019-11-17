شكرا لقرائتكم خبر عن نهى جابر تتألق فى دور "جميلة بوحريد" بالعرض المسرحى سينما مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتألق الفنانة نهي جابر نجمة "اراب كاستينج" في العرض المسرحي "سينما مصر" إخراج خالد جلال حيث تجسد شخصية المناضلة جميلة بوحريد وتقدم مشهد محاكمتها في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم والذي قامت ببطولته سينمائيا الفنانة القديرة ماجدة .

نهي قالت لليوم السابع : أري شخصية جميلة بوحريد من أصعب أدوار السينما المصرية تمثيليا ومن أرقاها فنيا وإنسانيا ووطنيا وتاريخيا وقد اخترت الفيلم هذا بالتحديد لتقديم مشهد منه حينما كنا نجهز مشاهد ارتجالية لمسرحية " سينما مصر " وللحق فإن المخرج خالد جلال هو من شجعني علي هذا الاختيار وتدربت عليه ووجهني في أدائه وكان يردد النشيد الوطني بالفيلم ووضعه نهاية المشهد .



نهي جابر تجسد شخصية جميلة بوحريد في عرض سينما مصر

واضافت نهي: اخترت هذا الفيلم وهذا المشهد برغم أنني كنت أخاف من مشاهدة الفيلم من قبل خاصة مشاهد التعذيب فالقصة درسناها وتربي بداخلنا قصة شجاعة وبطولة للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ولكنني قررت مشاهدته كنوع من شجاعة الشخصية وحينما شاهدته حبيته وآمنت بكل كلمة تقولها الفنانة القديرة ماجدة في المشهد وتحول الموضوع بداخلي من خوف الي حب وإيمان وعشق وتعايش للشخصية وذاكرت الأداء جيدا وقدمته بهذه الصورة في العمل المسرحي والحمد لله ينال إعجاب الجميع وينال المشهد في كل عرض تصفيق حاد خاصة.



نهي جابر في مشهد من عرض سينما مصر

وتؤكد نهي : مشهد لحظة المحاكمة اخترت لأنه اقوي مشهد بالفيلم فقد حكموا علي جميلة بوحريد بالإعدام وهي تعلم من البداية أن الحكم مجهز بالإعدام وقالت لمحاكميها : "انا عارفة انكم هتحكموا عليا بالإعدام بس افتكروا انكم بتحكموا علي مباديء الحرية ومهما كان حكمكم مش هيمنعنا من الاستقلال " ، فقد جاء هذا المشهد بعد مراحل كثيرة من التعذيب ليبين مدي قوة شخصية جميلة بوحريد وأنها بالفعل كانت عاشقة لبلادها ودافعت عن حريتها

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وأوضحت نهي أيضا : كان "لازم "اعشق جميلة بوحيرد والفنانة ماجدة اللي عرفت انها قامت بإنتاج الفيلم وكانت المناضلة جميلة بوحريد مازالت في السجن فعليا فقد شعرت بقيمة الفن وأهميته وأن الفنانة ماجدة انسانة بمعني الكلمة تحترم الحرية والكلمة والإنسان .



نهي جابر تنتظر عرض مشهد حسن ونعيمة

وأاضافت نهي : "قدمت أكثر من مشهد أثناء البروفات لكن المخرج خالد جلال اختار هذا المشهد ومشهد آخر من فيلم " حسن ونعيمة " للسندريلا سعاد حسني انتظر اضافته في العمل المسرحي وسيعرض قريبا".

نهي جابر قبل التحاقها بمركز الإبداع الفني حصلت علي عدة جوائز في التمثيل أهمها مسابقة برنامج "أراب كاستينج".