تراند اليوم : إلهام شاهين تفجر مفاجأة عن هيثم أحمد زكي: مات لسبب آخر لم يعلنه الإعلام

خرجت الفنانة إلهام شاهين عن صمتها ، وتحدثت عن وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت في تصريحات متلفزة: “أشعر بالألم وتأنيب الضمير .. كان يمكن لهيثم أن يظل حيا لو لم يذهب لصيدلية بجانب منزله ليأخذ حقنة مسكنة .. لو ذهب للمستشفى لتغير الأمر”.

وأضافت: “هيثم مات لسبب مختلف غير المعلن بالإعلام .. تواصلت مع طبيب مقرب مني وقال لي إن الأعراض التي يتكلم عنها المقربون من هيثم ليست أعراض هبوط حاد في الدورة الدموية لكنها أعراض ذبحة صدرية”.

وتابعت: “أخطأ هيثم بتناول حقنة مسكن لأنها زادت من الأعراض وتدهور الحالة .. وكان يجب أن ينتقل إلى المستشفى في الحال”.

وكانت وسائل إعلام مصرية أكدت أن وفاة هيثم أحمد زكي ترجع إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.