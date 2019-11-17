تراند اليوم : عاااجل بالصور .. المرض الخبيث يضرب فنانة مشهورة

عاااجل بالصور .. المرض الخبيث يضرب فنانة مشهورة

عاااجل بالصور .. المرض الخبيث يضرب فنانة مشهورة

تلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دعوات بالشفاء لابن شقيقتها من قبل متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد إعلان شقيقتها سابين إصابته بسرطان في الدم.

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وكتب نيشان لسيرين عبد النور: “الله الشافي سيرين الغالية”، وردت سيرين عليه: “يا رب”، وغيره من المتابعين الذين أعربوا عن حزنهم لهذا الخبر.

وأعلنت سابين نحاس شقيقة سيرين عبد النور أنها اكتشفت إصابة ابنها هافين البالغ من العمر 16 عاما بسرطان في الدم بالصدفة عندما فقد وعيه بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، وحينها خضع لتحاليل طبية.

وأشارت سابين نحاس، الشقيقة الأكبر لسيرين عبد النور، إلى أن ابنها كان يشتكي من الهذيان والآلام وعدم قدرته على ممارسة التدريبات الرياضية وأيضا من ألم شديد في ركبته.