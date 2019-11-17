تراند اليوم : فنان تركي شهير يهاجم شيوخ أردوغان: يشاهدون الإباحية ويمارسون الجنس في الخفاء

هاجم فنان شهير رجال الدين، بسبب الضجة التي أثاروها لمنح تمثيل المشاهد العارية والإباحية، واصفهم بأنهم يشاهدون هذه الأفلام ويمارسون الجنس في الخفاء.

وعبّر النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو عن رفضه لقرار الرقابة في تركيا بمنع تصوير المشاهد الجنسية في مسلسلاتهم وأفلامهم السينمائية، وسخر من رجال الدين وبعض من وصفهم بالمتعصبين اللذين ضغطوا على الدولة عندهم لإصدار هذا القرار، قائلا: “لا يشاهد رجال الدين الأفلام الإباحية؟ ولا يمارسون الجنس بشكل خفيّ غير معلن؟”.

الجدير ذكره ان كينان أميرزالي اوغلو قد رفض مؤخرا بطولة مسلسل جديد عرض عليه، الأمر الذي ادّى الى توقف المشروع لفترة غير محددة، كما انه لم يُكشف عن السبب الرئيسي لعدم قبوله العمل.