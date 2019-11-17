فتاة شابة تعرض جنينها للبيع عبر ” فيس بوك “

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 02:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورا على ” فيس بوك ” لفتاة مصرية تقوم بعرض جنينها الذي مازال في أحشائها للبيع وذلك من أجل حاجتها للمال .

فكتبت في منشورها قائلة : ” هبيع ابني وأخد فلوسه افتح بيها كشك .. اتخلص من نسبه المجهول وأفيد وأستفيد .. أنا محتاجة فلوس وغيري محتاج الصبي ” .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفتاة بعد تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المنشور وقيام البعض بالتواصل مع خط نجدة الطفل وإبلاغهم بذلك .. ووضعها تحت المراقبة لحين وضعها للجنين ووضعه في دار رعاية مناسبة .

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا لها كشفت به تفاصيل الواقعة حيث تلقت بلاغا من خط نجدة الطفل بقيام فتاة تدعى ” غادة ” وتبلغ من العمر 25 عاما بنشر إعلانا على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تطلب فيه مشتريا لجنينها الذي مازال في أحشائها موضحة أن هناك من تواصلوا معها لشراء الجنين فعلا .

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وأشار البيان إلى أن الفتاة قد تزوجت عرفيا من أحد الشباب وبعد علمه بحملها تركها هاربا ورفض الاعتراف بأبوته للجنين مما دفعها لبيعه مبررة ذلك بإنها بحاجة لمبلغ وقدره 20000 جنيه بجانب دفع تكاليف الولادة التي أكدت أنها ستكون في عيادة خاصة وليس مستشفى للهروب من الإجراءات القانونية .