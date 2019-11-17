محمد صلاح: أمي تصفني بالمهذب ولا تعلم ما يحدث وراء الكواليس

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أجرى النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الأإنجليزي، لقاء مع برنامج “كوب كيدز”، تطرق فيه للعديد من الأمور الخاصة بحياته الشخصية.
هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين أجاب على الأسئلة المطروحة وأبرزها أن والدته دائماً ما تصفه بـ”المهذب”، إلا أنه تابع ضاحكاً: “لكنها لا تعلم ما يحدث وراء الكواليس”.
نجم منتخب مصر كشف عن عشقه لـ”القطط” بسبب ابنته “مكة”، موضحاً أنه يملك قطتين في منزله هما “بوسي وسكراب”، موضحاً أن “مكة” هى من قامت باختيار أسماء القطط.
محمد صلاح خضع لاختبار حول بعض الكلمات التي يستخدمها سكان مدينة ليفربول، حيث اعترف بحاجته لتحسين لغته الإنجليزية بعدما عانى من عدم فهم بعض الكلمات.
يشار إلى أن اللاعب يعانى من إصابة في الكاحل منذ مشاركته في لقاء فريق ليستر سيتي، يوم 5 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تسبب فى غيابه عن مباراة فريق مانشستر يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
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