الإعلامية دعاء فاروق: فشل أحمد حلمي في التعليم مطمني على مستقبل أولادي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

التقت الإعلامية المصرية دعاء فاروق بالفنان أحمد حلمي، خلال حضورهما الاحتفال بالمتفوقين من أبناء الشهداء في نادي شرطة الجزيرة

الإعلامية المصرية التقطت مجموعة صور مع أحمد حلمي، وشاركتها مع جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق طريف، قالت فيه: ” مع البرنس أحمد حلمي.. هو اللي مطمني علي مستقبل ولادي الصبيان ومصدر الهام في جزئية المذاكرة بالتحديد”.

Advertisements

وأوضحت: “كل ما أشوف الدرجات اللي ولادي بيجيبوها أو بالأصح مش بيجيبوها هي مبتجيش اصلا.. بطمن نفسي واقول وايه يعني احمد حلمي دايما يحكي انه كان في الدراسة ابيض كده زي ولادي والحمد لله”.

واختتمت كلامها قائلة: “ان شاء الله مستقبلهم يبقي مشرق كده زيه... حتي لو دخلوا تومبوسكو لحام ... كله حلو المهم يبقوا نجوم في مجالاتهم”.

وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد حكى من قبل قصة كفاحه مع الثانوية العامة لمدة ثلاثة أعوام، حيث حصل في السنة الأولى على مجموع 3%، وفي السنة الثانية حصل على 24%، وفي السنة الثالثة حصل على درجة النجاح وهي 50%.