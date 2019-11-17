نجل عادل إمام يرد على أنباء مرض والده.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد المخرج المصري رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، على الشائعات التي نشرت مؤخرًا لمرض والده بنشر فيديو من كواليس تصوير مسلسل “فلانتينو”.

رامي، قال في الفيديو: “أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ، انتزروا مفاجأة”، ويعتبر هذا الفيديو رد غير مباشر منه على الشائعات التي نشرت.

”فلانتينو” تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام.

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ويجسد الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

يذكر أن العديد من الشائعات خرجت مؤخرًا حول الفنان عادل إمام، ومنها من أدعى مرضه ونقله للمستشفى، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم نفي مقربين منه هذه الشائعات إلا أنه تم تداولها بشكل كبير وذلك قبل أن يخرج المخرج رامي إمام وينشر فيديوهات من موقع التصوير ومنها ما جمع والده بالفنانة دلال عبدالعزيز.