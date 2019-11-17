شيرين عبدالوهاب تكشف عن خضوعها لجراحة خطيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه حفلها الأخير في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

شيرين عبدالوهاب، قالت خلال تصريحاتها بعد انتهاء حفلها لعدد من القنوات التلفزيونية: “الحمد لله على التفاعل الكبير والنجاح الذي حققه الحفل، حب الناس نعمة وأنا لا استطيع ان اختزن كل هذا الحب ولذلك اعبر عنه دائمًا في كل حفلاتي”.

وكشفت شيرين للمرة الأولى أنها خضعت مؤخرًا وبالتحديد من 6 أسابيع لجراحة خطيرة في منطقة البطن، ولم تكن تتوقع أن تغني بهذا الشكل خلال الحفل بالسعودية.

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شيرين عبدالوهاب، كانت قد قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، كما غنت أغنيتها الخليجية “الحب خدعة”، والتي غنتها للمرة الأولى في حفلاتها كما قدمت أغنية “لا بتفكر ولا بتحس”، وهي باللهجة اللبنانية.

وكان الحفل قد شهد حضور عدد كبير من الجهور السعودي الذي يجمع ما بين الجنسين، والذين تفاعلوا مع أغانيها طوال الحفل ورددوا كلماتها، ووجهت لهم شيرين رسالة شكر خاصة للجمهور ولمنظمي الحفل على حفاوة الاستقبال.