محمد عبده يحيى حفل «ليلة عراب الطرب» بموسم الرياض ليلة رأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب السعودى محمد عبده، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، لإحياء حفل غنائي ضخم، تحت عنوان “ليلة عراب الطرب”، ويأتي ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده خلال حفله عددا من أغانى وهما “ضنانى الشوق”، و”الأماكن كلها مشتاقة لك”، “عوافى”، “المعازيم”، وين الدليل، يا غافية قومى، أستطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

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وكانت شركة روتانا، قد أقامت، مؤخرا، حفلًا غنائيًا كبيرًا للمطرب السعودي محمد عبده في القاهرة بفندق الريتز كارلتون بحضور عدد كبير من الجالية العربية، وذلك بالتزامن مع احتفاله بمرور 50 عامًا على بدء مسيرته الفنية،

كما حرص على الحضور مدير شركة روتانا، أسامة رشدي، ومريهان حمدي، والفنانه أميره نايف، والمنتج محمد السبيعي، والمطرب ياسر عدوية، وأكرم علي سالم مدير العلاقات العامة، ومدير التصوبر مصطفى برهام.

والجدير بالذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره “الأماكن” و”مذهلة” و”رماد المصابيح” و”القرار” و”ضى عينى” و”يا دارنا” و”شبه الريح” و”بنت النور”، وغيرها.