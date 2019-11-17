أمير كرارة يبدأ "الاختيار" الشهر المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الممثل المصري أمير كرارة لتصوير مسلسله "الاختيار" بداية الشهر المقبل، ويعرض في شهر رمضان 2020.

ويعكف كرارة حاليا برفقة المخرج بيتر ميمي على قراءة السيناريو والاستعداد للشخصية.



ويجسد كرارة في المسلسل الجديد شخصية أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، حيث يظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة هذا البطل.





Advertisements

ويعدّ المسلسل هو التعاون الرابع بين أمير كرارة والمؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمى بعدما قدموا معا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر ميمي، حيث تعاونا في السينما أيضا خلال فيلمي "حرب كرموز" و"كازابلانكا".

على جانب آخر، يجسد الفنان أحمد العوضي شخصية الإرهابي " هشام عشماوي"، الذي قام باغتيال الشهيد خلال العملية.