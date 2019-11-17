جان يمان يشارك راقصة شرقية في وصلتها على أنغام أغنية عربية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول جمهور الفنان التركي جان يامان فيديو حديثًا له خلال تواجده في أحد المقاهي الليلية، وظهر يامان في الفيديو إلى جانب راقصة خلال رقصها على أغنية عربية وهي "يلا بينا يلا" للفنان المصري محمد فؤاد.

وظهر يامان في الفيديو وهو بانسجامٍ تام إلى جانب الراقصة، ليقوم بإعطائها "البقشيش" عن طريق وضعه داخل بدلة الرقص التي ترتديها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو؛ إذ انتقد عددٌ كبير من الجمهور ظهور يامان بهذه الطريقة، فيما رفض آخرون انتشار الفيديو، مُعلقين أنه كان من الأفضل أن لا يتصور يمان بهذه الطريقة ويظهر بها للجمهور.

إلا أنَّ عددًا كبيرًا من جمهور الفنان التركي دافع عن الفيديو واعتبر أنَّ الأمر حرية شخصية، ولا يحق لأحد انتقاده أو التدخل به.

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وعلى صعيد آخر، تعرض الفنان التركي مؤخرًا لحملة هجوم شرسة وذلك أثر مشاركته في إعلان إسرائيلي مقابل مبلغ مالي ضخم، كما أثار يامان غضب جمهوره العربي، بسبب تصريحاته الأخيرة حول معجباته الإسرائيليات وتفاخره بالأمر، بالرغم من علمه بحساسية الموضوع.

وكان الفنان التركي قد احتفل بعيد ميلاده الـ 30 وسط مدير أعماله وعائلته، وكشف في أحد حواراته أنه بصدد الاستعداد للتوجه إلى الخدمة العسكرية مطلع عام 2020 تحديدًا يوم الـ 21 من كانون الثاني/يناير، كاشفًا أنه سيضطر حينها للتخلي عن شعره الطويل ولحيته، وأضاف أنه سيحتاج إلى ما يقارب الـ 3 سنوات من أجل أن يُعيد شعره إلى الطول الحالي.

وبرز اسم يامان مؤخرًا بشكل كبير بسبب الشعبية الكبيرة التي حظي بها بعد نجاح مسلسله "الطائر المبكر" إلى جانب الفنانة ديميت أوزدمير في تركيا والعالم؛ إذ إن سفر يمان إلى عدد من الدول الأوروبية كشف عن حجم شعبيته وجماهيريته في هذه الدول، ومنها إيطاليا، حيث تسببت معجباته بأزمة كبيرة أمام الفندق الذي أقام به خلال تواجده هناك.

وعلى الصعيد المهني بدأ يمان بالتعاقد على مسلسل جديد لكن دون الكشف عن أي تفاصيل جديدة تخصه أو البطلة التي من المقرر أن تشاركه العمل، وما إذا كان ذهابه إلى الخدمة العسكرية سيؤثر على هذا العمل.