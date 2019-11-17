نور ستارز لمُنتقدي بكائها على كلبها: أنا كافلة أيتام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت اليوتيبر العراقية الشّهيرة نور والمُلقبة بـ "نور ستارز"، لهجوم كبير وحاد بعد نشرها فيديو تظهر فيه وهي منهارة من البكاء، تُعلن من خلاله موت كلبتها "ستيلا".

وتظهر نور بالفيديو وقد بدأت حديثها حول نيتها نقل خبرٍ سيء لمتابعيها، مُعربة عن صدمتها الكبيرة التي عاشتها مع عائلتها بسبب هذا الخبر، ثمّ بدأت بالحديث بطريقة غير مفهومة عن فقدانها شخصًا عزيزًا جدًا، لتنهار من البكاء قبل استكمال حديثها، ثمّ تعود وتكشف أنّها فقدت كلبتها "ستيلا" وأنّها حزينة جدًا بسبب هذا الأمر، وسط دموعها التي انهمرت بشدّة.

وبعد تداول الفيديو، تعرّضت نور لهجوم كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب المُبالغة بردّة فعلها فيما يخصّ هذا الأمر، كما تساءل الكثيرون حول سبب تصويرها لهذا الفيديو، وسبب مشاركتها جمهورها حزنها، خاصّة في ظلّ الظروف التي يعيشها بلدها العراق والثورة التي تتسبب يوميًا بسقوط عدد من الشهداء، ووصف البعض تصرّف نور بـ "المستفز" مُتّهمينها بعدم مراعاة مشاعر الشّعوب العربية بشكل عام، والتي تمرّ بظروف صعبة بالإضافة للشّعب العراقيّ.

وبعد هذا الهجوم الكبير، قرّرت اليوتيوبر العراقية الرّدّ على الهجوم عبر فيديو آخر، قالت فيه إنّ الانتقادات جعلتها تشعر بأنّها بلا قلب، وتساءلت من قال إنّها لم تحزن على الشّهداء، وأضافت بأنّها دائمًا تُساعد الأشخاص المحتاجين والأيتام والفقراء، وهو الرّدّ الذي اعتبره البعض أكثر استفزازًا من الفيديو الأوّل، لأنّها وللدّفاع عن نفسها بدأت باستعراض ما تقوم به من أعمال الخير.

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وتُعتبر نور من أشهر الشخصيات على يوتيوب، حيث يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 13 مليون شخص عبر يوتيوب وحده، كما يتابعها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، ونشأت نور في سوريا وتسكن حاليًا في أمريكا، وكانت قد عاشت جزءًا كبيرًا من حياتها في تركيا، كما شاركت مؤخرًا كموديل في كليب الفنان المصريّ محمد رمضان "السلطان".

ويُذكر أنَّ نور دخلت عالم الغناء بإطلاقها أغنية بعنوان "استنى شوي" والتي حقّقت ملايين المشاهدات في وقت قصير جدًا، إذْ بعد 4 أيام فقط من إطلاقها حقّقت الأغنية 6 ملايين مشاهدة.