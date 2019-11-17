محمد عسّاف وخطيبته السابقة مرشحان ضمن لائحة "أجمل 100 وجه في العالم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كعادة كل نهاية عام، تبدأ الشركات المهتمة بإصدار القوائم السنوية مثل أكثر النجوم وسامة، أو أكثرهم شهرة، أو أكثر الأشخاص تأثيرًا، عملها وتعلن عن ترشيحاتها بالتوالي خلال الأشهر الأخيرة من السنة لتترك للجمهور فرصة الاطلاع على المرشحين.

وفي هذا الصدد تستمر شركة "Tc Candler" بترشيح أوسم مشاهير العالم للمنافسة في مسابقة "أجمل 100 وجه في العالم"، حيث تطول القائمة لتشمل مجموعةً واسعة من المشاهير حول العالم بدءًا بهوليوود مرورًا بنجوم بوليوود والدراما التركية، والدراما العربية وأبطال الملاعب الرياضية، وانتهاءً بمشاهير فرق البوب الكورية.

ومن النجوم العرب الذين تمكنوا من حجز مكانٍ لهم ضمن الترشيحات نجح الفنان التونسي ظافر العابدين الذي يلعب حاليًا دور البطولة في مسلسل "عروس بيروت"، من دخول المنافسة بعد أن جرى ترشيحه بشكلٍ رسمي.

كما استطاع النجم الفلسطيني محمد عساف من حجز مكانٍ له ضمن الترشيحات وتمكن من دخول المنافسة على اللقب.

وكذلك تمكنت الممثلة المصرية ياسمين صبري من أن تكون للعام الثاني موجودةً بقوة، إلى جانب الإعلامية الفلسطينية الروسية الحسناء لينا القيشاوي؛ إذ دخلتا المنافسة للسنة الثانية على التوالي، وسبق ترشيحهما العام الماضي للقب ذاته إلى جانب المحامية العالمية أمل علم الدين كلوني والمؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جيسيكا قهواتي.

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ومن الترشيحات التي تعدُ غريبةً بعض الشيء، تمكنت المغنية المغربية ونجمة ستار أكاديمي لعام 2016، حنان الخضر، من حجز مكانها ضمن هذه المنافسة على الرغم من غيابها عن الساحة الفنية وانقطاعها عن مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ نجحت بالترشح للسنة الرابعة على التوالي.

وتضم القائمة كما ذكرنا سابقًا العديد من المشاهير منهم جينفر لورانس، وإيما واتسون، وسيلينا غوميز، وتايلور سويفت، وكيندال جينر.

بالإضافة إلى نجوم كرة القدم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وديفيد بيكهام، ومجموعةٍ كبيرة من النجوم الأترك أمثال: جان يامان، وبوراك أوزجيفيت، وبوراك دينيز، وباريش أردوتش، وتشاتاي أولسوي، وألتشين سانجو، وهاندا أرتشيل، وديميت أوزديمير.

يُذكر أنَّ ترشيحات شركة "Tc Candler" لأوسم مشاهير العالم، بدأت تكتسب اهتمامًا عالميًا وتعد من كبرى المشاريع المنتظرة في كل عام، وذلك بعد أن بدأ الأمر مجرد مشروع صغير في عام 1990، وهي مسابقة تُعنى بالجمال فقط، وتعتبر القائمة الأكثر شهرة كما أنها معترفٌ بها دوليًا.