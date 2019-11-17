سيلين ديون تُطلِق جديدها بالأبيض والأسود







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرحت النجمة ​سيلين ديون​ عبر قناتها الرسمية على YouTube كليب أغنيتها الرئيسية من ألبومها الإنجليزي الجديد الذي يحمل اسمها "​Courage​".

والمُلفِت أنها أطلقت الكليب بصورة الأبيض والأسود ما أثار التباساً في دعايته قبل أيام باعتباره خبراً سيئاً، ليتبين لاحقاً أنه كليب أغنية "ديون" الجديدة.

هذا وشاركت عبر صفحتها على "فيسبوك" رابط ألبومها الجديد برابط تشويقي:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.