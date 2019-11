شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. أغنية هارى ستايلز الجديدة "Watermelon Sugar " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هارى ستايلز أغنية سينجل جديدة حملت اسم " Watermelon Sugar " و ذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، و جاء إطلاق هاري البالغ من العمر 25 عام للأغنية قبل ساعات من ظهوره في برنامج " Saturday Night Live " .

وأغنية " Watermelon Sugar " هي الاغنية السينجل الثانية بعد "Lights Up" التي اطلقهما هاري من البومه الجديد الذي سيطلق في شهر ديسمبر المقبل.

كلمات الأغنية

[Verse 1]

Tastes like strawberries on a summer evenin'

And it sounds just like a song

I want more berries and that summer feelin'

It's so wonderful and warm

[Pre-Chorus]

Breathe me in, breathe me out

I don't know if I could ever go without

I'm just thinking out loud

I don't know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar

[Verse 2]

Strawberries on a summer evenin'

Baby, you're the end of June

I want your belly and that summer feelin'

Getting washed away in you

[Pre-Chorus]

Breathe me in, breathe me out

I don't know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Post-Chorus]

I just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

[Bridge]

Tastes like strawberries on a summer evenin'

And it sounds just like a song

I want your belly and that summer feelin'

I don't know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high (Sugar)

Watermelon sugar high (Sugar)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Outro]

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Woo)

Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Ooh)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar