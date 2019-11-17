شاهد.. حسن الرداد ومايا دياب من كواليس بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها فيديو طريف يجمعها ‫بالفنان حسن الرداد‬⁩ من كواليس تحضيراتهما لعرض مسرحية ⁧‫لوكاندة الأوباش‬⁩فى ‫السعودية ضمن موسم الرياض.‬ وكتبت مايا دياب على الفيديو التى نشرته عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"واللى جاى أوقات مجنونه انا و حسن احلى استنونا ". Advertisements ويشارك فى المسرحية، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز.

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