شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يفتتح معرض فنانى الغد بحضور أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون والسادة عمداء المعاهد أمس السبت، معرض فناني الغد بقاعة مختار عبد الجواد بأكاديمية الفنون والذي يقام ضمن فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون في دورته الثانية، بحضور الفنان أحمد فهمى.













ويشارك في المعرض طلاب من 6 كليات فنية مختلفة وهم كلية التربية الفنية، كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، المعهد العالي للفنون التطبيقية السادس من أكتوبر واخيرا كلية تربية نوعية بجامعة القاهرة.

وتفقد المعرض الاستاذ الدكتور اشرف زكى رئيس الاكاديمية بمصاحبة الاستاذ الدكتور ايناس حسنى قومسير المعرض وأشاد بالمستوى الرائع والمتميز للمعرض والطلب المشاركين، وقد حرص على الحضور مجموعة من الفنانين، والتشكيلي منهم الفنانة القديرة تهاني راشد التي أعربت عن سعادتها بهذا الحدث الفني المتميز لمجموعة من الشباب الموهوبين والدارسين كذلك حضرت الدكتورة، وهاد سمير استاذ الحلى بالمعهد العالي للفنون التطبيقية و النجم أحمد فهمى والذى أشاد بمستوى الأعمال المعروضة وحرص على تشجيع الطلاب والتقاط الصور التذكارية معهم،و يفتتح المعرض أبوابه لمحبي الفن التشكيلي في الفترة من 16 لـ26 من نوفمبر الجارى.

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