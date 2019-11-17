شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تتعاون مع الشاعر جمال الخولي فى ألبومها الجديد 2020. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي جمال الخولي مع المطربة جنات في أغنية جديدة سيتم إطلاقها في ألبومها القادم، والذي من المتوقع طرحه فى يناير 2020،ولم يكشف جمال عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها جمال الخولي مع جنات، حيث تعاونا قبل ذلك في ألبومها حب امتلاك، من خلال أغنية " جيالك" وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف.

آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتي قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

يذكر أن آخر أعمال جمال الخولى أغنية "سابوك" لأصالة فى ألبومها الجديد، وهى من ألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي، وتامر عاشور بأغنية "من غير ما أحكيلك"، وهى من ألحان محمد النادي، وتوزيع نابلسي، وفريق واما بأغنية بألبومهم الجديد وهى " كترت حكاياتى" من ألحان رامى جمال، وتوزيع نادر حمدى.