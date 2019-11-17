تفاصيل إصابة نجل شقيقة سيرين عبدالنور بسرطان الدم.. والجمهور يدعو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ردت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على كل تغريدات محبيها الذين يتمنوا الشفاء لنجل شقيقتها سابين نحاس، والذي أعلنت الأخيرة إصابته قبل يومين بسرطان الدم.

وكتبت سيرين "الله يشفي كل مريض ويبعد المصايب"، "يا رب الله يحميلك ولادك"، "بإذن الله خير".

كانت سابين نشرت عبر "إنستجرام"، صورة لابنها "كيفن" من المستشفى، إلى جانب عدد من فيديوهات وصور أصدقائه وهم يتمنون له السلامة والشفاء، مؤكدين دعمهم له وأنه سيصبح في أفضل حال في أقرب وقت.

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ووصفت سابين نجلها في تعليقها على الصور والفيديوهات بالبطل، وأضافت "دعم الأصدقاء.. الله يحميك.. الكثير من الحب والاحترام".

كانت سابين كشفت في تصريحات صحفية تفاصيل اكتشافها مرض نجلها، وقالت "لم يكن يشكو من أي مرض قبل ذلك لكن في الصيف وجدته يتحدث عن تعبه شديد ويفضل قضاء وقته أمام التليفزيون والهاتف"، وانها كانت تلح عليه أن يذهب لممارسة الرياضة، لكنه كان يعود مبكرًا ويشكو من آلام في ركبتيه، الأمر الذي اعتبرته من علامات نموه، حتى اكتشفت أنه مريض بـ"لوكيميا" بعدما أجرت له تحاليل بعد إصابته بأنفلونزا حادة.

وأشارت إلى أن كيفن بدأ جلسات العلاج الكيماوي، والتي رغم صعوبتها أكدت أنها تثق في إرادته، ونصحت الأهالي بعدم الاستخفاف بأي أعراض يشكو منها الأبناء.