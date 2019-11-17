"شارع حيفا" يشارك في مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من منافسته في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشارك الفيلم العراقي شارع حيفا للمخرج مهند حيّال في الدورة الـ 24 من مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف (16 – 22 نوفمبر)، وذلك بعد أيام قليلة من عرضه الأول في العالم العربي بأيام قرطاج السينمائية والذي نال خلاله إشادة جماهيرية ونقدية.

مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف تم تأسيسه في العاصمة المغربية عام 1994، ويهدف إلى التقاء صناع السينما من جميع أنحاء العالم. ويعرض المهرجان في دورته الحالية أكثر من 70 فيلمًا، بينهم 15 فيلما تم اختيارهم للمنافسة على الجائزة الكبرى للمهرجان.

Advertisements

فيلم شارع حيفا حصد 6 جوائز خلال مسيرته، وهي: أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في أكتوبر الماضي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـ أيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية.

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعى سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

"شارع حيفا" من إخراج مهند حيّال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبدالمجيد، علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبدالحسن.