ابنة مخرج شهير تتعرض لحادث: شفت الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشفت المذيعة لمياء فهمي عبدالحميد، ابنة مخرج الفوازير الشهير فهمي عبدالحميد عن تعرضها لحادث أمس، مؤكدة أنها رأت الموت بعينيها.
ونشرت لمياء عدة صور لشكل السيارة بعد الحادث، معلقة "والله شفت الموت الحمدلله".
لمياء هي ابنة المخرج الكبير فهمي عبدالحميد، الذي عمل بالتليفزيون لسنوات طويلة، وحقق شهرة واسعة بتقديم فوازير رمضان، التي بدأها مع الفنانة نيللي، ثم تعاون مع الفنان سمير غانم وبعده الفنانة شريهان.
من أشهر الفوازير التي قدمها فهمي: "الخاطبة"، "فطوطة"، "ألف ليلة وليلة"، وأخرج عدة أغاني للأطفال من بينها "أبريق الشاي".
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