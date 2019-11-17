قبل عرض "ماتروشكا".. منذر رياحنة يطلب من جمهوره الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

روّج الفنان الأردني منذر رياحنة لفيلمه "ماتروشكا"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ونشر الملصق الدعائي الخاص بالعمل.

وكتب منذر في تعليقه على الصورة "يا رب.. اليوم إن شاء لله العرض الأول للفيلم الروسي المصري ماتروشكا للمخرج خالد مهران في نادي السينما بالمركز الثقافي الروسي مسرح تشايكوفسكي في القاهرة الساعة السابعة مساء... دعواتكم" .

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الفيلم بطولة منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات إكاترينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستازيا أكتوفا.

كانت الكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا شاركت زوجها السيناريست المصري عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج خالد مهران وإنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني لصاحبها محمد الشريف.