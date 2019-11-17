تراند اليوم : «وصفت بخرابة البيوت».. إعلامية مصرية شهيرة تعلن عن قرار مفاجئ...



أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنتقدين لها وصف « خرابة البيوت»، بسبب رأيها الصادم وتحريضها السيدات المتزوجات على فرض شخصيتهن داخل المنزل، كما تشجع في مضمون رسالتها على الطلاق.

وفاجأت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، الجمهور بقرارها التخلي عن فقرة الرد على مشاكل العلاقات الزوجية ضمن برنامجها "إسأل رضوى" والاكتفاء فقط بالرد علي أية مشكلة تخص ما قبل الزواج.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إنها ستمتنع خلال فقرة "إسأل رضوى"، عن الإجابة على أسئلة المتزوجات، وستكتفي بالرد على الأسئلة الخاصة بمرحلة ما قبل الزواج أو بعد الانفصال، مؤكدة أنها اتخذت ذلك القرار عن قناعة تامة، مطالبة الجمهمور بتأييدها.

وأضافت :"أنا مليش دعوة بموضوع الجواز، دا أول درس اتعلمته الأسبوع اللي فات، مليش دعوة بعلاقتك الزوجية، بيت مقفول، فيه أب وأم وأطفال إنتي الوحيدة اللي تقدري تقرري، إذا كنتي عاوزة تكملي ولا لا".