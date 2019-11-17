تراند اليوم : فنان مصري يكشف «معجزة إلهية» وراء شفاءه من السرطان...

أعلن الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، شفاءه من مرض السرطان، بعد معاناة في فترة العلاج منه، كاشفًا سر تغلبه عليه وشفاءه من المرض اللعين.
وقال الممثل المصري، إن السرّ الذي يكمن وراء ذلك، وهو الإيمان بقدر الله، فهو القادر بمعجزاته على الشفاء من أي داء.
وقال عبد الوهاب خلال حلوله ضيفا عبر قناة الحدث اليوم: "أنصح الذين أصيبوا بالسرطان بالإيمان بالله واعتبار المرض قدر الله وتقبله".
الجدير ذكره ان زكي فطين عبد الوهاب كان قد صدم الجمهور مؤخرا بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في منزله، وتمنى العديد من الجمهور والأصدقاء الشفاء العاجل له، وعلى صعيد آخر يتابع زكي حاليا تصوير فيلم "العنكبوت".