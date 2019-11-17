تراند اليوم : محمد رمضان يحصل على مبلغ خيالي لإحياء حفل بالسعودية...

على الرغم من أن الفنان المصري محمد رمضان، ليس مطربًا إلا أن المهرجانات الشعبية التي اتجه إليها أعطت له ثقة في إحياء حفلات وعمل مهرجانات، حيث يستعد إلى إحياء حفل ضخم في المملكة العربية السعودية قريبًا.

وحسب موقع الفن فإن الفنان المصري، يستعد للمشاركة بحفل غنائي في موسم الرياض مقابل 40 ألف دولار ليتساوى بنجوم الغناء المشاركين في موسم الرياض على الرغم من كونه ممثل في الأساس.

وبالفعل بدأ التجهيز لحفل رمضان الذي سيكون في مكان مفتوح ويناسب تواجد آلاف الاشخاص بالإضافة للدعاية الضخمة التي ستصاحب الحفل وتجهيزات من اجل الشو الذي سيقدمه محمد رمضان خلال الحفل.

وكانت آخر أغنية لمحمد رمضان طرحها أغنية "ماني" التي تمكنت ان تتخطى النصف مليون مشاهدة بعد يوم واحد على طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب.