في يوم ميلاده الـ 61 .. عبدالمحسن النمر يحتفل بـ 41 عاماً من التألق الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - يحتفل الفنان السعودي عبدالمحسن النمر في 17 نوفمبر بعيد ميلاده، ويستحضر في هذا اليوم النجاحات الكبيرة التي يحققها عاماً بعد آخر منذ دخل عالم الفن نهاية السبعينيات الميلادية.

وُلِدَ الفنان عبدالمحسن النمر في محافظة الأحساء، شرق السعودية، متزوج ولديه أربعة أبناء، ويسكن حالياً في مدينة الدمام.

وعلى الرغم من عدم ظهور ذلك على ملامحه، إلا أن الفنان القدير يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 61، إذ لا يزال كما عهده الجمهور ومحبوه وسيماً، وصاحب إطلالة شبابية مميزة، كانت أحد أسباب شهرته، إلى جانب موهبته الفنية المميزة.

ولعل توجهه في الفترة الأخيرة لأدوار الأب في أعماله، ما يؤكد أنه أصبح اليوم أكثر نضوجاً وقدرةً على قراءة الشخصيات والوجوه بناءً على تجاربه الطويلة.

وخبرته الواسعة، اكتسبها كما كشف مراراً وتكراراً من سنوات عمره الطويلة التي قضاها في الفن.





موهبته الفنية



يتمتع النمر بحسٍّ فني عالٍ، كان سيجعله رساماً، كما هي ابنته الآن، لكنَّ القدر ساقه ليصبح ممثلاً مخضرماً، وصاحب مكانة فنية مميزة، سعودياً وخليجياً وعربياً، ومخرجاً، ومقدمَ برامج، وكاتباً وصاحب مؤسسة إنتاج فني.



بدأ مسيرته الفنية بدور في مسرحية صامتة نهاية السبعينيات الميلادية، ثم قدّم عرضاً شعرياً على مسرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث ألقى قصائد من أشعار علي المصطفى، بعدها بدأ الجمهور يتعرَّف على عبدالمحسن تدريجياً من خلال برنامج "سلامتك"، ومسلسل "الشاطر حسن" عام 1981 مع علي السبع، وسمير الناصر، اللذين تابع معهما مسيرته الفنية في "عائلة بوكلش" عام 1988، إضافة الى جعفر غريب، وإبراهيم جبر، ما فتح المجال أمامه واسعاً لتقديم أكثر من 100 عمل فيما بعد ، من أشهرها "جواهر 2"، العمل الدرامي الضخم، بمشاركة نجوم الدراما السورية، في مقدمتهم منى واصف ومرح جبر، والمسلسل الجماهيري الكبير "طاش ما طاش" في جزئه التاسع، الذي حقق مشاهدات عالية حين عرضه، و"دمعة عمر" من بطولة زينب العسكري، وتركي اليوسف، وعبدالرحمن العقل، وهيفاء حسين، و"أبو العصافير" عام 2004 مع خالد سامي، و"أوه يا مال" في 2007 مع سعاد علي، وصلاح الملا، ولمياء طارق، والمسلسل الكوميدي "عائلتي" عام 2008 حيث شارك فيه ضيفَ شرفٍ، و"فنجان الدم " في 2009 مع ميساء مغربي، وباسم ياخور، وقصي خولي.

الدراما الرمضانية

ويعد النمر نجماً من نجوم الدراما الرمضانية حيث يقدَّم في كل رمضان عملاً مميزاً، أو أكثر، منها مسلسل "لعبة الشيطان" عام 2012، و"وطن النهار" وقدَّم دوراً ناجحاً في "أنيسة الونيسة"، وشارك في المسلسل الذي أثار ضجة كبيرة "ساق البامبو" مع سعاد عبدالله، وشجون الهاجري، وفاطمة الصفي، ومرام، وحقق نجاحاً لافتاً عام 2018 بالمشاركة في مسلسل "عطر الروح" مع هدى حسين، وعبدالرحمن العقل، وعبدالله الطليحي، وأمل العنبري، والمسلسل التاريخي "هارون الرشيد" مع قصي خولي، وعابد فهد، وكاريس بشار، وفي السينما، شارك في فيلم "عقاب"، و"ظلال الصمت"، والدائرة"،أيضاً شارك في مسلسلات تاريخية بارزة، من أهمها "حارة الشيخ"، وتعامل بجدارة مع السيناريو الذي كُتِبَ باللهجة الحجازية.



كما يعد من أوائل الفنانين الذين مثَّلوا في الأعمال البدوية ، حيث كانت له مشاركة في مسلسل "العقاب والعفرة".





أعمال 2019



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فرض الفنان عبدالمحسن النمر نفسه نجماً مميزاً في الدراما الخليجية، في العام الجاري، وتميَّز بشكل خاص، في مسلسل "اختراق"، الذي جسَّد فيه شخصية ضابط استخبارات سعودي، يذهب إلى أوروبا بمهمة خاصة بعد اتهام مواطنين سعوديين بتفجير إرهابي، وقد كشف النمر أن هذه الشخصية تطلَّبت منه جهداً كبيراً جداً، لأن بعض الحوارات كانت باللغة الإنجليزية، وتضم مصطلحات صعبة لا يستخدمها عادةً، وشاركه في بطولة المسلسل يعقوب الفرحان، وديمة الجندي، إضافة إلى نجوم من أوروبا، كما مثَّل في مسلسل "لا موسيقى في الأحمدي" الذي جمعه بالمخرج محمد دحام الشمري للمرة الثانية بعد "كحل أسود وقلب أبيض"، وهو عمل تراثي كويتي، أدى فيه شخصية بدوية لشاب يعمل في تهريب الآثار وله علاقة بالجن.

الأعمال المسرحية والسهرات التلفزيونية



مسرحياً تميَّز النمر في "بيت من ليف"، و"خطأ ولكن"، و"زواج بالجملة"، و"الكرة المضيئة"، أيضاً ظهر في سهرات تلفزيونية جميلة، وكانت البداية عام 1992 في "كيف تمتنع عن التدخين" مع سمير الناصر، وجعفر الغريب، و"ردة فعل" مع سمير الناصر، ولطيفة المجرن.

مخرج ومذيع



بالإضافة إلى كونه ممثلاً بارعاً ،كانت للنمر تجارب إخراجية مميزة، حيث أخرج مسلسل "أوراق متساقطة" عام 1992.

كذلك عمل مذيعاً، إذ قدَّم برنامج "القرار"، ومؤلِّفاً بكتابة السهرة التلفزيونية "غواصين القرن العشرين"، وإضافة إلى ذلك يمتلك مؤسسة النجوم للإنتاج الفني مع المخرج عبدالخالق الغانم، والفنان سمير الناصر.

الجوائز

ولما يتمتع به النمر من جماهيرية عالية بسبب أدائه المميز ، كان له نصيب من الجوائز منها جائزة مهرجان القاهرة للإعلام العربي بوصفه "أفضل ممثل دور ثانٍ" عن دور "الأعمش" في مسلسل "فنجان الدم"، كما تم تكريمه من قِبل مسرح الدمام عام 2010.