الليلة.. نقاد السينما تعرض Right Now Wrong Then ضمن "نظرة على السينما الكورية الجديدة"

تعرض جمعية نقاد السينما المصريين، الليلة، فيلم "Right Now, Wrong Then"، للمخرج Sang-soo Hong، إنتاج عام 2002 ، وهو أخر عروض برنامج "نظرة على السينما الكورية الجديدة". وذلك بمركز الثقافة السينمائية، في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد Advertisements محمد سيد عبد الرحيم. محمد سيد عبد الرحيم. يشار إلى أن الفيلم عُرض في العديد من المهرجانات السينمائية منها مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، حيث فاز بثلاث جوائز منها جائزة أفضل ممثل وجائزة الفهد الذهبي عام 2015. جدير بالذكر أن برنامج "نظرة على السينما الكورية الجديدة"، يلقي الضوء على سينما خمسة من أهم هؤلاء المخرجين الذين أثروا السينما الكورية والعالمية بأفلام ذات ثقل فني، توجت بجوائز عدة في أكبر المهرجانات العالمية مثل كان وفينيسيا وبرلين وتورنتو، حتى نالت سينما كوريا الجنوبية أول سعفة ذهبية في تاريخها هذا العام من خلال التحفة الفنية Parasite للمخرج بونج جون هو.

