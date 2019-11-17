عمر خيرت يستعد لحفل موسيقي ضخم بساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال الموسيقار العظيم عمر خيرت فى حفلين جماهريين يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر.
من المقرر أن يشدو "خيرت" خلال الحفل بباقة متنوعة من أجمل المقطوعات الموسيقية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
يذكر أن عمر إبراهيم محمود خيرت ولد فى
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