الثلاثاء.. المهندس وإمبراطور آشور ضمن فعاليات مسرح بلا إنتاج

يفتح مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية أبوابه للجمهور يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر لمشاهدة مسرحية " المهندس وإمبراطور آشور " ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان مسرح بلا إنتاج.

مسرحية " المهندس وإمبراطور آشور " من إخراج رفعت عبد العليم، ومن تمثيل محمد عفيفي، محمد حمادة، المسرحية من تأليف فرناندو

أربال وإضاءة محمد المأموني، ديكور دنيا عزيز، آداء حركي سمير المصري، إعداد موسيقي أحمد يوسف و أحمد شحاته مخرج منفذ.

تنتمي مسرحية " المهندس وإمبراطور آشور " إلي نوعية الديو دراما، وهو عرض عبثي تدور أحداثه حول الإنسان الذي ولد

نقيًا ولكن يبدأ يتلوث بسبب المجتمع، تتصاعد الأحداث إلي أن يتقابل مع شخص ويمارس عليه لعبة السلطة إلي إن تتبدل الأدوار بالنهاية.

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يذكر أن المسرحية قد حصلت على العديد من الجوائز في عدة مهرجانات.

مهرجان مسرح بلا إنتاج

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان مسرح بلا إنتاج ويستمر المهرجان حتى يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حملت هذه الدورة اسم الفنان السكندري الراحل طلعت زكريا.