تراند اليوم : شام ابنة أصالة بتدور علي عريس .. فيديو

تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لموقف محرج اثناء اجرائها لبرنامج insider بالعربي بسبب توجيه شقيقها ادم طارق العريان الذي وجه إليه سؤال :” ليه متجوزتيش لدلوقتي”.

وقالت شام الذهبي: “معنديش اجابة للسؤال ده”، مشيرة الى انها أنه لم يتقدم أحد لزواجها بعد انفصالها عن زوجها الأول أحمد جوهر.

وقامت شام الذهبي مؤخرا بافتتاح عيادة تجميل،وخضع للعلاج لديها العديد من النجوم بينهم محمد رمضان، وحلا شيحة، ورامي صبري.

يذكر أن ابنة اصالة تزوجت من أحمد جوهر بعد قصة حب استمرت لعشر سنوات، وأقيم حفل الزفاف في شرم الشيخ.