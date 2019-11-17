تراند اليوم : شقيقة عمرو يوسف تخطف القلوب مع كنده علوش – إتفرج

لليوم الثالث على التوالي يواصل عمرو يوسف تصدر مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد ظهوره مع شقيقته علا يوسف، وزوجته كندة علوش في برنامج “معكم” الذي تقدمه منى الشاذلي عبر قناة “سي بي سي”.

وكانت أثارت شقيقة عمرو يوسف الجدل حين صرحت أن علاقتها بالفنانة كندة علوش لم تكن قوية، ولكنها كانت عبارة عن علاقة سطحية عن طريق السوشيال ميديا لا أكثر ولم يتقابلا أبدًا، لافتة إلى أن العلاقة تطورت بينهما بعد الأعمال التي قدمتها كندة مع شقيقها عمرو يوسف في الفترة الأخيرة.

وأضافت شقيقة عمرو يوسف، أن أصدقاءها كانوا دائمًا يسألونها عن وجود علاقة تجمع عمرو وكندة بسبب تكرار أعمالهما، ولكنها كانت تؤكد بأنها مجرد أعمال وليس شرطًا أن يكون هناك علاقة بينهما، موضحة أنه بعد إخبار عمرو لهم عن نيته الزواج من كندة كانت تتمنى عدم لقاء أصحابها مرة أخرى.

وأردفت شقيقة عمرو يوسف أنها قبل اللقاء ساومت شقيقها على عدم كشف فضائحه في الطفولة مقابل ألف جنيه عن كل فضيحة ولكنه وافق أن يتصفح دون أن يدفع، مشيرة إلى وجود علاقة صداقة قوية تجمعها بكندة بعد الزواج وأنها تتمتع بثقافة كبيرة بالإضافة إلى امتلاكها روح مرحة.