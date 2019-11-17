كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - كشفت قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية يوم أمس السبت عن تقرير استخباراتي غربي يقول بأن دولة قطر كانت على دراية مسبقة بالهجوم الإيراني على ناقلات النفط السعودية في خليج عمان .
وأن الدوحة كانت تمتلك معلومات عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على الناقلات السعودية والنرويجية قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي في شهر مايو الماضي .
وأضاف التقرير إلى أنها لم تقم بدورها بإطلاع حلفائها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بهذه المعلومات على الرغم من استضافتها قاعدة عسكرية أمريكية .
وأكد التقرير الاستخباراتي أن ” فيلق القدس ” التابع للحرس الثوري الايراني مسئولا عن الهجمات .. وأن عناصر في الحكومة الإيرانية إضافة إلى دولة قطر كانوا على علم بنشاطات الحرس الثوري .
وذكرت الشبكة الأمريكية بأن واشنطن صنفت الحرس الثوري الإيراني كـ ” منظمة إرهابية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير استخباراتي يكشف تورط دولة عربية في هجمات إيران على ناقلات النفط السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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