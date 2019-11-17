كم يتقاضى تاركان مقابل الغناء في قبرص ليلة رأس السنة؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مصادر صحفية تركية أن النجم تاركان يستعد لإحياء حفل رأس السنة بأحد أهم الفنادق في قبرص.

وأشارت المصادر إلى أن العقد مع تركان ينص على تقاضيه 2 مليون ليرة تركي مقابل الغناء لمدة ساعة ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن النجم التركي المحبوب وهو أحد أبرز نجوم الغناء في تركيا، يكتب قصة حياته، على أن تصبح فيلمًا سينمائيًا.

وبحسب ما ذكرته “سي إن إن تورك” فإن تاركان البالغ من العمر 46 عامًا، كتب سيناريو الفيلم الذي سيحكي قصة حياته التي يراها مليئة بالتشويق، خصوصًا أنه واجه الموت مرات عدة.