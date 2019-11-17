متابعة بتجــــــــــــرد: وجهت السيدة ميراي جسار رسالة مليئة بالحب إلى زوجها النجم اللبناني وائل جسار وذلك بمناسبة عيد زواجهما.
ونشرت زوجة وائل جسار صورة جديدة تجمعهما، عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام” وكتب بتعليقها عليها: “هنالك أشياء تفقد قيمتها مع الزمن إلّا حبنا يثمر كلما كبر.”.
الجدير بالذكر أن ميراي ووائل تزوجا في عام 2005 ولهما ابنة تدعى مارلين وابن يدعى وائل جونيور.
نفيد بالذكر أن وائل جسار كان قد أطلق في موسم الصيف الماضي أغنية جديدة بعنوان “بتلبك” من كلمات منير بو عساف، ألحان ملحم أبو شديد وتوزيع جوزيف كرم.
وحقق فيديو أغنية “بتلبك” ما يقارب الأربعة ملايين مشاهدة بعد ثلاثة أشهر على إتاحة عرضه عبر قناة وائل جسار على موقع “يوتيوب” الشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة وائل جسار تحتفل بذكرى زواجهما وهذه رسالتها له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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