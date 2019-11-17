صفاء سلطان: المرأةُ ليست عورة ليسترها رجل.. هل تردّ على شيرين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن دور المرأة في المجتمع بقوّة، غير أنّ رسالتها هذه اعتبرها الجمهور موجّهة للفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتّهمتها فتيات سعوديّات أنّها تقوم بتحريض الرّجال ضدّ المرأة بعدما قالت الفنانة المصرية: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن.. ولا أنتم شافيين إيه؟".

وقالت صفاء سلطان في رسالتها:" إلى كل شخص لا يجيد احترام الأنثى، ولا يعرف قدرها ودورها الكبير الذي تلعبه في المجتمع حيث طالبت الفنانة أن يتعلم هؤلاء كيفية احترام النساء وتقديرهم، وأن المرأة ليست بحاجة إلى رجل ليكملها فكتبت: "أتعلموا احترام الأنثى، ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل، هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر".

وحظيت رسالة سلطان على تفاعل واسع من الجمهور التي تباينت آراؤه ما بين مؤيّد ومعارض لما قالته الفنانة الأردنية، ورغم أنّ رسالتها لم تتّضحْ إنْ كانت شيرين المقصودة فيها أم لا، لكنّها تزامنت مع تصريحات الفنانة المصريّة أثناء حفلها في المملكة العربيّة السّعوديّة، وتعرّضت بسببها لهجوم كبير بين روّاد مواقع التواصل، وتحديدًا المغرّدات السّعوديّات، بل أطلقوا هاشتاقا حمل عنوان "#شيرين_اخرسي"، انهالت من خلاله آلاف التعليقات حول تعليق الفنانة المصريّة.

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في المقابل اعتبر آخرون أنّ تصريحات شيرين بحقّ المرأة عفوية وقد تستفزّ البعض، فتضعها في مواقف محرجة، وتخلق لها مشاكل وأزمات مع الجمهور كعادتها، خاصّة وأنّها أثارت الجدل بسبب تصريحاتها وكان آخرها تهمة "الإساءة لمصر"، بعدما قالت أثناء إحيائها لحفلها في البحرين "أنا هنا في البحرين أتكلم براحتي علشان في مصر اللي بيتكلم بيتسجن".

في سياق آخر؛ تشارك صفاء سلطان في مسلسل "ببساطة" مع الفنان باسم ياخور، حيث تجسّد فيه شخصيات مختلفة، ولم تنته بعد من تصوير المسلسل، بينما انتهت من تصوير مسلسل "رياح السموم" المقرّر عرضه في شهر رمضان 2020.

وشاركت الفنانة صفاء سلطان في فيلم "درب السماء" الذي يُعدّ أولى أعمالها السّينمائيّة ولم يتم طرح الفيلم في دور العرض حتى الآن، لكنّه عُرض في مهرجان الاسكندرية السّينمائيّ، ونال جائزة أفضل ممثل وأفضل سيناريو. وشارك في بطولة الفيلم كلّ من أيمن زيدان، نور علي، وحسين عباس، وحسن دوبا، نورا يوسف، والعمل من تأليف جود سعيد و رامي كوسا، وإخراج جود سعيد.