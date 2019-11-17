مشاهدةُ راشد الماجد بـ28 ألف دولار.. ونفاد التّذاكر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت ظاهرة ارتفاع أسعار الحفلات في السّعوديّة ليستْ بالشّيء الغريب، بعد أنْ كانت ضربًا من الخيال، وأصبحت ظاهرة لافتة ونادرة بتاريخ حفلات السّعوديّة، فقد قفزت أسعار تذكرة الحفل الخاصّ بالفنان راشد الماجد والمقام يوم 22 نوفمبر إلى 105000 ريال (ما يعادل 28 ألف دولار أميركي)، وهو رقم "ضخم" بأسعار تذاكر جميع الحفلات التي أقيمت في تاريخ السّعوديّة.

ويشارك الفنان راشد الماجد في "ليلة السندباد" على مسرح الفنان محمد عبده بالبوليفارد الرياض، وذلك بعد مشاركته في أكثر من ليلة طربية في الموسم كان آخرها مشاركته في ليلة بدر بن عبدالمحسن.

ولاحظت اللجنة المنظّمة منذ الإعلان عن الحفل الضغط الكبير على تذاكر حفل الفنان راشد الماجد، والتي نفدت فور طرحها على الإنترنت، ما دعا محبّي الماجد إلى المطالبة بزيادة التذاكر وهو ما لم تستطعْ اللجنة تحقيقه بسبب سعة المسرح، كما أوضح رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، إلى أنّه سيقوم بإغلاق هاتفه نظير الاتصالات الهائلة التي تردّه لحضور الحفل.

ونفدت جميع تذاكر الحفل والتي وزّعت على 6 فئات بدأت بسعر 315 وصولاً لـ 105 ألف ريال، ولم تكن هناك مبرّرات حول سبب وصول سعر التذاكر لهذا الحدّ، الأمر الذي جعل الجماهير تتساءل عن سرّ هذا الارتفاع الغريب، مع العلم أن راشد الماجد أصبح متواجدًا في الكثير من الحفلات، حتى أن الكثيرين قد أكّدوا بأنّه أصبح "مستهلكًا" نظير التواجد المستمرّ في جميع المواسم والمناسبات.

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يُشار إلى أنّ "موسم الرّياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدّة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرّياض إلى 70 يومًا، حيث بدأ في 11 أكتوبر وينتهي منتصف ديسمبر المقبل، ويتوقّع أنْ يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.

وشهد الموسم إقامة العديد من الحفلات الغنائية لأشهر الفنانين العرب والسعوديين، وكذلك أحداث عالمية ورياضية وأخرها "سوبر كلاسيكو" الذي جمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل، على استاد جامعة الملك سعود بالرّياض.