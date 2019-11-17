شكرا لقرائتكم بالصور.. "دبي للتصميم" متحف مفتوح على التراث والفنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت فعاليات أسبوع دبي للتصميم بالشراكة مع حي دبي للتصميم وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) مؤخراً، ليقدم في نسخته الخامسة البرنامج الأكثر تنوعاً من ناحية التخصصات والبرامج.

ويشهد المهرجان الإبداعي أكثر من 200 فعالية ومشاركة 150 شركة، إضافة إلى العديد من المعارض والأعمال التركيبية والحوارات وورش العمل والفعاليات في أنحاء المدينة لعشاق التصميم وجمهور الفنون، ليسلط بذلك الضوء على الهوية التصميمية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

داون تاون ديزاين

ويشهد هذا المعرض مشاركة متزايدة من العلامات التجارية العالمية مثل آربر، وبيدرالي، وبريكيوسا، وسكرام، وسواروفسكي لتصبح هذه النسخة الأكثر تنوعاً بين سابقاتها. كما يشهد المعرض أجنحة أكبر للبلدان المشاركة لتشمل فرنسا وإسبانيا، ممثلة بعلامات تسلط الضوء على القدرات التصنيعية في البلاد.

ويعود هذا القسم المخصص للتصاميم الفريدة ومحدودة الإصدار ليسلط الضوء على المهارات المتميزة التي تزخر بها المنطقة. وتشمل قائمة المشاركين أسماء لامعة مثل الفنان الكويتي مشاري الناصر بمجموعته الجديدة من أعمال الإضاءة المنحوتة من الرخام، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة بالشارقة والذي سيقدم أعمالاً تقليدية ومعاصرة من مختلف أنحاء الإمارات، ومعرض تشكيل الذي سيكشف النقاب عن أعمال برنامجه "تنوين للتصميم 2019" بمشاركة المصممين عبدالله الملّا ولانا السّمان ويارا حبيب، والمصممة الإماراتية الجود لوتاه والتي ستقدم مجموعة محدودة الإصدار من المقتنيات المستوحاة من فكرة صندوق المهر الخشبي الإماراتي، فيما يطلق المصمم فيرناندو ماسترانجلو مجموعة من المرايا المستوحاة من المعالم الجغرافية لإمارة دبي.

مدار

وفي إطار مبادرة يدعمها "حي دبي للتصميم" وتحت إِشراف غسان سلامة، القيم الزائر في أسبوع دبي للتصميم، يمثل مدار معرضاً تعليمياً يسلط الضوء على المبادرات والتوجهات الصاعدة في سوق التصميم في المنطقة ويقام اليوم ضمن "داون تاون إديشنز". ويتضمن المعرض أعمالاً لمصممين إقليميين وخبراء في التصميم من منطقة الشرق الأوسط ليوفر منظوراً معمقاً للطيف المتنوع من المكونات والأطراف المعنية التي تشكل منظومة قطاع التصميم وتسلط الضوء على المراحل المختلفة لإطلاق عمل تجاري متخصص بالتصميم. ويأتي المعرض ليلقي الضوء عن كثب على مشهد التصميم الإقليمي عبر مجموعة متنوعة من مشاريع التصميم التي يستعرضها بترتيب عشوائي يهدف إلى تعزيز الاندماج، ويضم مشاركات متنوعة من عمّان والقاهرة وبيروت وبيت لحم والشارقة ودبي.

معرض داخلي

أبواب

ويفتح معرض "أبواب" أفاقا جديدة للمواهب التصميمية الفذة من منطقة الشرق الأوسط. وسيشارك في النسخة الخامسة من أبواب مصممون من الهند والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية (بدعم من إثراء) ولبنان حيث سيحاولون إعادة تشكيل الصفوف الدراسية من ثقافاتهم تحت مظلة "طرق التعلم".

وتتضمن قائمة المشاريع: "قصة غار" (بيت القصص بالهندية) الذي يقدمه استوديو برسايد للتصميم من مومباي، ويتناول أساطير الخلق من مختلف الثقافات الهندية وذلك عن طريق دعوة سبعة فنانين معاصرين لترجمة هذه القصص الرائعة على أقمشة الكادي الهندية التقليدية. وتشارك الأختان تيسا وتارا ساخي من مكتب تي ساخي للتصاميم المعمارية في لبنان بعمل "وال تز" الذي يمثل رحلة تصور عدداً من الحواجز الحقيقية والخيالية.

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أبواب الجناح الهندي

وتأتي مشاركة مركز "إثراء" من خلال دعمها للجناح السعودي في معرض " أبواب "عبر تصميم للمهندسة المعمارية شهد العزاز مؤسس مكتب عزاز للعمارة، الذي يهدف إلى إبراز أهم الحرف القديمة والمنسوجات في المنطقة الشرقية ومدى الاستفادة من سعف النخيل وتوظيفه من خلال تصاميم ومنسوجات تُظهر جمال هذه الحرف التقليدية وفقا للطرق المستخدمة من الحرفيين، حيث تمزج هذه التصاميم بين اللون والقياس والملمس، في أجواء تفاعلية مع الزوار، ويغطي جناح المنطقة الشرقية كسوة معلقة عملاقة تتكون من ٤ أنواع مختلفة من التصاميم المنسوجة.

وتقدم منصة السعودية مشروع "سعف" من ابتكار شهد العزاز، المباشر مع أصحاب الحرف المحليين لتطوير أنسجة مبتكرة من منسوجات سعف النخيل ليحكي كل نسيج حكاية ترتبط فيما بينها في تمثيل رمزي للمجتمع.

وحول الفكرة، كشفت العزاز أن الفكرة تتمحور حول اللقاء الذي كان بينها كمعمارية تهتم بالمجال الفني، وبين حرفيين ينتمون بالضرورة إلى جيل مختلف، وكانت تبحث عنهم للتعاون معهم لإنجاز مشروعها، وتقول: أعتقد أنني أصبحت أقوى بتعاوني مع عائلة أم حميد وهي مزارعة من الأحساء، لا تزال وعائلتها تصنع منتجات الخوص إلى جانب أعمال الزراعة، ولم يكن من السهل إيصال فكرة تصنيع مبنى كامل من الخوص، مع تسليط الضوء على الألوان التي يمكننا استخدامها في هذه المنتجات.

مشروع سعف السعودي من ابتكار شهد العزاز

أومبرا

بوابة حالمة تقودكم نحو أسبوع دبي للتصميم حيث منحت شركة فينسا الاسبانية لحلول التصنيع الخشبية تفويضاً لأستوديو تنكا في دبي لتصميم بوابة مستوحاة من تصاميم المشربية المنتشرة في المنطقة مع التركيز على فنون الزخرفة الإماراتية.

ويقدم استوديو ماس للعمارة عملاً تركيبياً من الورق المقوى وأشرطة الإنارة يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ويحمل عنوان "برجيل" والمستوحى من البراجيل الإماراتية التراثية والمستخدمة لتبريد المنازل ليشجع هذا العمل على البناء باستخدام المواد المستعملة.

وتقدم شركة نيكسو فيجيناري للتصاميم "المتاهة"، وهو عمل يتألف من ألواح تركيبية بأسطح تفاعلية في محاولة لتوليد أنماط سلسة وفريدة كلما حركها المشاهد من موضعها.

أومبرا

وقالت روان قشقوش، مديرة الإبداع في أسبوع دبي للتصميم: "من أهم العوامل التي يتميز بها هذا المهرجان الإبداعي هو روح الفريق الواحد التي جمعت بين الشركاء والعلامات التجارية والاستوديوهات المشاركة لتطوير المفاهيم ومشاركة الأفكار والخبرات في منهجية تجسد مستوى التعاون المطلوب للمرحلة القادمة من حياتنا على الكوكب. وقد أصبح أسبوع دبي للتصميم بمثابة دعوة عامة لتغيير سلوكياتنا فيما يتعلق بمفهوم المشاركة، ولا أعتقد أن هناك مكاناً أفضل لتطبيق هذه المفاهيم من أسبوع دبي للتصميم لكونه الحدث الإبداعي العالمي الأكثر تنوعاً."