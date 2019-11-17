شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان أحمد عبد العزيز بالدورة العاشرة لمهرجان بلا إنتاج الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى بمدينة الاسكندرية النجم الكبير أحمد عبد العزيز في حفل ختامه بمسرح بيرم التونسي يوم 22 نوفمبر .

المهرجان ينطلق اليوم الأحد بمسرح مكتبة الإسكندرية في تمام السابعة مساء ويقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ويستمر حتى 22 نوفمبر على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الانفوشي بمدينة الإسكندرية .

هذه الدورة الاستثنائية تحمل اسم الفنان السكندري الراحل “طلعت زكريا “، ويرأس المهرجان د. جمال ياقوت ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، مكتبة الإسكندرية التي يراسها د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح الذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شاباً وفتاة من مدينة الإسكندرية.

يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز من مواليد مدينة الإسكندرية وهو حاصل علي بكالوريوس معهد الفنون المسرحية وبدايته الفنية كانت من خلال المسرح الجامعي، ثم بدأ العمل في مسرح الطليعة عام 1976 وأخرج العديد من المسرحيات آخرها كانت مسرحية " مأساة الحلاج " علي مسرح الطليعة و لمع في التليفزيون في المقام الأول في أعمال مثل ،ذئاب الجبل ،الحب والطوفان ،من الذي لا يحب فاطمة، الأبطال ،الوسية، المال والبنون، الخلاص، حرث الدنيا ، المجهول ، الوشم ، اوقات خادعة ، المعمورة ، حارة المحروسة ، سوق العصر ، بوابة المتولى ، مارس الإخراج المسرحي، حيث أخرج ما يقرب من 20 مسرحية منها مأساة الحلاج، بداياته السينمائية بالغة الأهمية مع الوداع يا بونابرت، وعودة مواطن، الطوق والأسورة ، وتولى مؤخرا منصب رئيس المهرجان القومى المصرى في دورته الماضية الثانية عشر من العام الحالي.