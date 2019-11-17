شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصطفى خاطر مع ميسى "المجسم" بأحد المولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجم مسرح مصر بصور له عبر موقع الصور والفيديوهات بجوار مجسم لاعب كرة القدم العالمى ليونيل ميسى. وعلق خاطر على الصورة قائلاً: "أنا وميسى واحنا بنعمل شوبينج"، وانهالت عليه التعليقات بطريقة فكاهية يمازحونه بأنه أطول من ميسى. Advertisements وينشغل مصطفى خاطر في تصوير فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

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