شاهد… شام ابنة اصالة: “نفسي اتزوج بس ما حدا اتقدملي”

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - تلقّت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، سؤالًا غير متوقّع من أخيها غير الشّقيق “آدم” وذلك بعد اقتحامه تسجيلًا تلفزيونيًا لها، حيث قال لها: “هل ستتزوجين”.

وفوجئت شام بحصول آدم على الميكروفون، ليوجّه هذا السّؤال لها، حيث دخلت في نوبة ضحك، وأرادت عدم الإجابة، إلا أنّها واجهت إصرارًا على الرّدّ

وقالت شام إنّها تريد أنْ تتزوّج وتنجب أطفالًا وتكوّن أسرة مثل كلّ الناس، مضيفة: “نفسي كثير اتزوج واعمل عيلة حلوة وجيب ولاد” عن امكانية حصول ذلك قريبا قالت شام ضاحكة: “ما بعرف ما في حدا تقدملي المشكل”.

يذكر ان شام الذهبي كانت قد اعلنت منذ فترة عن طلاقها من رجل الاعمال المصري أحمد جوهر في مقطع فيديو قصير قالت فيه أنّها أمضت حوالى 10 سنوات مع شخصٍ واحد، مشدّدةً على عبارة “كُنت مع نفس الشخص 10 سنين”.