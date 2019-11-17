روبي بإطلالة مثيرة في عرض نيكولا جبران

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كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - ظهرت الفنانة روبي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء المصمم اللبناني نيكولا جبران والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره العديد من نجوم الفن.
وأطلت روبي في الحفل بفستان أسود قصير أظهر جمالها وأناقتها حيث نشرت صورها من الحفل وسط إعجاب كبير من متابعيها.
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