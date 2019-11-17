نسليهان أتاغول تتحدّث لأوّل مرّة عن علاقتها مع أنجين أكيوريك​

متابعة بتجـــــــــرد: تشارك النجمة التركية ​نسليهان أتاغول​ في بطولة مسلسل “ابنة السفير” الى جانب النجم التركي ​أنجين أكيوريك​، ويعدّ هذا العمل هو التعاون الأول لهما سويا.

وردت نسليهان على سؤال حول علاقتها بأنجين، مشيرةً إلى أنها لم تكن تعرفه شخصيًا من قبل، إلا أنها عندما تعرفت عليه أحبته وطغت بينهما أجواء ايجابية، فقالت: “لم نكن نعرف بعضنا من قبل ، أحببت انجين كثيراً و نتفاهم بشكل جيد”.

الجدير ذكره ان نسليهان عرفت في العالم العربي من خلال مسلسل “الحب الأعمى” فيما أنجين اشتهر في مسلسل “فاطمة”.