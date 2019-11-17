متابعة بتجـــــــــرد: تشارك النجمة التركية نسليهان أتاغول في بطولة مسلسل “ابنة السفير” الى جانب النجم التركي أنجين أكيوريك، ويعدّ هذا العمل هو التعاون الأول لهما سويا.
وردت نسليهان على سؤال حول علاقتها بأنجين، مشيرةً إلى أنها لم تكن تعرفه شخصيًا من قبل، إلا أنها عندما تعرفت عليه أحبته وطغت بينهما أجواء ايجابية، فقالت: “لم نكن نعرف بعضنا من قبل ، أحببت انجين كثيراً و نتفاهم بشكل جيد”.
الجدير ذكره ان نسليهان عرفت في العالم العربي من خلال مسلسل “الحب الأعمى” فيما أنجين اشتهر في مسلسل “فاطمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول تتحدّث لأوّل مرّة عن علاقتها مع أنجين أكيوريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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