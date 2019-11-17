بعد خبر انفصالها عن زوجها.. أصالة تتلقى رسالة مؤثرة من ابنتها شام

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّهت ​شام الذهبي​ رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة السورية ​أصالة نصري​، وذلك بعد انتشار مؤخرًا خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان.

ونشرت شام صورة لها مع أمها على صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها قائلة: “ماما ‏بكلمة منك بتغير كل مجرى تفكيري، بنظرة منك بتخلي قلبي يدق وخاف على خوفك علي، أنتي مرايتي، طول ‏عمرك بتعرفي تشكلي تفكيري، شخصيتي وتصرفاتي مثل ما خيالك راسمني”.

وتابعت: “أنا أسعى كون تلميذة شاطرة، ‏أتعلم منك ومن خبرتك بسرعة، أنتي ميزاني، مرايتي ومثلي الأعلى، بحبك ياللي حياتي تحت أقدامك”.‏

وكانت بعض المصادر المقربة من أصالة قد كشفت، أنها فوجئت قبل أسابيع قليلة، بأنّ زوجها طارق العريان متورّط بعلاقة مع ممثلة شابة، حاولت التأكّد بنفسها، وعندما قطعت الشكّ باليقين طلبت من العريان الطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن أصالة قد عانت الخيانة في زواجها الأول من أيمن الذهبي والد ابنتها شام، إذ أنّه اعترف أكثر من مرّة أنه كان يخونها، وأنّه نادم لأنّه لم يخنها أكثر، حتى أنّها في إحدى المرّات التقت به يجلس مع إحدى صديقاتها في مطعم، فصفعته وغادرت المطعم.