كينان أميرزالي أوغلو يهاجم رجال الدين: “يمارسون الجنس في الخفاء”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو عن رفضه لقرار الرقابة في تركيا بمنع تصوير المشاهد الجنسية في مسلسلاتهم وأفلامهم السينمائية.
وسخر كينان أميرزالي أوغلو من رجال الدين وبعض المتعصبين اللذين ضغطوا على الدولة عندهم لإصدار هذا القرار، قائلا: “لا يشاهد رجال الدين الأفلام الإباحية؟ ولا يمارسون الجنس بشكل خفيّ غير معلن؟”.
الجدير ذكره ان كينان أميرزالي اوغلو قد رفض مؤخرا بطولة مسلسل جديد عرض عليه، الأمر الذي ادّى الى توقف المشروع لفترة غير محددة، كما انه لم يُكشف عن السبب الرئيسي لعدم قبوله العمل.
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